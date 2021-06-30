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«Скелет» обнаружен рядом с администрацией города бумажников в Карелии (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
12:45, 01 Июля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Подслушано в Кондопоге»

Местные жители зафиксировали на камеру остов старой остановки, красующийся на одной из центральных улиц Кондопоги.

В паблике «Подслушано в Кондопоге» были выложены фотографии остановки на одной из центральных улиц города. Остановка общественного транспорта на них выглядит пугающе: отсутствует крыша и остекление, металлические конструкции обшарпаны, покрыты обрывками объявлений.

«Остановка „Скелет“ рядом с администрацией. И в дождь и в снег на ней легко можно укрыться от непогоды! Не хватает только гигантской кучи мусора, и все будет в стиле Кондопоги», — прокомментировал фотографии автор поста.

Напомним, недавно в одном из районов Петрозаводска на месте старой остановки общественного транспорта установили новую, не менее страшную.

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