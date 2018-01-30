Скидка 7% в январе на квартиры в "Чистом городе"

Специальные условия только для читателей "Столицы на Онего".

Только в январе для читателей "Столица на Онего" компания "Чистый город" делает скидку 5% на квартиру при 100% единовременной оплате наличными в течение 3 дней после государственной регистрации договора.

Дополнительно от наших компаний-партнеров можно получить скидку в 2% при перечислении денежных средств за квартиру.



Итого: 7% скидка на квартиру. Скидка не суммируется с другими акциями.

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