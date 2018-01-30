Скидка 7% в январе на квартиры в "Чистом городе"

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Специальные условия только для читателей "Столицы на Онего".
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Дополнительно от наших компаний-партнеров можно получить скидку в 2% при перечислении денежных средств за квартиру.
Итого: 7% скидка на квартиру. Скидка не суммируется с другими акциями.
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Некоторые читатели могут подумать, а не слишком ли часто нам предлагают читать о проблемах АО "Пряжинское"? Не коснулся бы этой темы, если бы не широко разрекламированная государством политика импортозамещения в сельскохозяйственном производстве и заманчивые обещания "зеленой" улицы для кредитования хозяйств, попавших в трудную ситуацию.
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