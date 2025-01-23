Склады на Повенецкой горят открытым пламенем в Петрозаводске

Очевидцы поделились в соцсети видео с места событий.

Пожар на Повенецкой,16 до сих пор не потушили. Об этом сообщили в телеграм-канале Вкратце | Петрозаводск | Карелия.



На месте работают спасательные службы. Очевидцы в соцсети поделились видео. Судя по кадрам, складские помещения горят открытым пламенем.

Ранее писали, что на Повенецкой, 16 на Голиковке загорелись складские помещения в административном здании. На месте работают экстренные службы, в том числе сотрудники полиции. Кроме того, наряд ДПС обеспечивает дорожную безопасность и беспрепятственный проезд соответствующему транспорту. По предварительной информации, пострадавших нет.