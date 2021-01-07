Сколько будет стоить техосмотр автотранспорта в Карелии: объявлены предельные цены

Предельный размер платы за проведение техосмотра транспортных средств в Карелии в 2021 году останется на уровне 2020 года.

Это следует из постановления правительства республики от 25 декабря.

В документе перечислены 12 видов транспортных средств, для которых действуют установленные расценки. Предельная стоимость техосмотра большинства автомобилей с вместимостью не более 8 пассажиров составит, как и в прошлом году, 736 рублей, мотоциклов и других мототранспортных средств – 245 рублей. Сколько будет стоить техосмотр других видов транспорта, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".