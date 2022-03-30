890x80
Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
Сегодня 00:01
Истощенный поросенок бегает по дачам в районе Карелии (ФОТОФАКТ)
Сегодня 10:07
Российским туристам назвали стоимость авиабилетов в Турцию с пересадкой в Сочи
Сегодня 00:10

Сколько яиц можно съесть на Пасху, чтобы не заболеть – министр здравоохранения Карелии предостерег от переедания

Новости. Общество
16:35, 23 Апреля 2022
фото: © pixabay.com

Новости партнеров

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков предостерег от переедания в связи с празднованием Пасхи.

Михаил Охлопков напомнил, что 23 апреля заканчивается Великий пост и 24 апреля православные будут отмечать Пасху. Те, кто постился 40 дней, будут разговляться. Красить яйца и готовить куличи – давняя традиция, которая имеет глубокий смысл.

«Однако хочу предупредить вот о чём. Неумеренность в еде после поста, и не только у тех, кто постился, но и у всех, кто будет на Пасху готовить яйца и куличи, может вызвать острые осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. Содержащийся, например, в яйцах холестерин при избыточном употреблении способствует развитию заболеваний. Одно среднее куриное яйцо содержит примерно 190 мг холестерина и около 130 мг холина. Холин наряду с холестерином, входящий в состав желтка, оказывает регуляторное действие на липидный обмен в организме. Для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний здоровым людям стоит ограничивать объём пищевого холестерина 300 мг в день».

По словам Михаила Охлопкова, без вреда для здоровья на Пасху один человек может съесть максимум три куриных яйца и 100 граммов кулича. Тем же, у кого есть противопоказания и ограничения по употреблению яиц, следует придерживаться рекомендаций врача.

«Выходить» из Поста надо аккуратно, постепенно увеличивая рацион и количество пищи. Больше гуляйте на свежем воздухе, двигайтесь, не употребляйте спиртного. И тогда не надо будет обращаться к врачу после Пасхи».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2022, 00:01
Архитектура европейского стандарта в Петрозаводске
20.04.2022, 19:31
Смягчены ковидные ограничения для учреждений сферы торговли и услуг в Карелии
18.04.2022, 11:40
В Карелии планируется отдать под форелевое хозяйство целое озеро
16.04.2022, 09:55
Главный проспект Петрозаводска почти полностью закрывается для парковки
18.04.2022, 10:46
Новый ресторан появится на набережной Петрозаводска
17.04.2022, 14:40
Цены в Карелии побили все рекорды и ударили по кошельку

Аналитика

22.04.2022 16:39
Капитал
«Забастовщики» сдались: поставлена точка в конфликте Минсельхоза с частными совхозами
Частные сельскохозяйственные предприятия Карелии, которые несколько лет критиковали Минсельхоз за его политику в сфере господдержки отрасли, согласились на условия министерства.
Новые технологии против боли!
22.04.2022 10:22
«Только бы хуже не было»
22.04.2022 09:11
Поверка счетчиков воды в Петрозаводске
22.04.2022 09:00
Карелия начала экономить бумагу
21.04.2022 11:49
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2022 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

Митинг в честь Дня воинской славы в Петрозаводске
18.04.2022 13:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.