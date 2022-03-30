Сколько яиц можно съесть на Пасху, чтобы не заболеть – министр здравоохранения Карелии предостерег от переедания

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков предостерег от переедания в связи с празднованием Пасхи.

Михаил Охлопков напомнил, что 23 апреля заканчивается Великий пост и 24 апреля православные будут отмечать Пасху. Те, кто постился 40 дней, будут разговляться. Красить яйца и готовить куличи – давняя традиция, которая имеет глубокий смысл.



«Однако хочу предупредить вот о чём. Неумеренность в еде после поста, и не только у тех, кто постился, но и у всех, кто будет на Пасху готовить яйца и куличи, может вызвать острые осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. Содержащийся, например, в яйцах холестерин при избыточном употреблении способствует развитию заболеваний. Одно среднее куриное яйцо содержит примерно 190 мг холестерина и около 130 мг холина. Холин наряду с холестерином, входящий в состав желтка, оказывает регуляторное действие на липидный обмен в организме. Для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний здоровым людям стоит ограничивать объём пищевого холестерина 300 мг в день».

По словам Михаила Охлопкова, без вреда для здоровья на Пасху один человек может съесть максимум три куриных яйца и 100 граммов кулича. Тем же, у кого есть противопоказания и ограничения по употреблению яиц, следует придерживаться рекомендаций врача.



«Выходить» из Поста надо аккуратно, постепенно увеличивая рацион и количество пищи. Больше гуляйте на свежем воздухе, двигайтесь, не употребляйте спиртного. И тогда не надо будет обращаться к врачу после Пасхи».