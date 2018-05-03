Сколько выходных дней ждет россиян на 9 Мая

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Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе.
Рабочая неделя с 7 по 11 мая у россиян в связи с празднованием Дня Победы будет разделена на две части.
"Праздничный выходной, который в этом году приходится на среду, “разделит” рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час", — напомнили в Роструде.
В среду 9 мая – День Победы, выходной.
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