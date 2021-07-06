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Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии

Новости. Общество
06:40, 07 Июля 2021
фото: официальный сайт парламента РК

Ушла из жизни бывший депутат Законодательного Собрания Карелии предыдущего созыва Ирина Семенова.

Некролог опубликован на официальном сайте парламента.

Ирина Семенова была избрана в карельский парламент в 2011 году, занимала пост председателя комитета по социальной политике, входила в состав фракции «Справедливая Россия».

«Заслуженный врач Республики Карелия Ирина Семенова всю свою жизнь посвятила здравоохранению, внесла большой вклад в развитие отрасли, принимала личное участие в организации первичного сосудистого центра в городе Сортавала. В парламенте Карелии большое внимание также уделяла вопросам здравоохранения. Законодательное Собрание выражает искренние соболезнования родным и близким Ирины Григорьевны Семеновой», — говорится в сообщении.

 

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