Скончалась знаменитая биатлонистка Анфиса Резцова

Остановилось сердце единственной в мире олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам.

Единственная в истории олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил бывший муж спортсменки Леонид Резцов.

"Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание, - сказал Резцов. - О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра - ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15-го числа".

Резцов отметил, что пока не знает официальных причин смерти. В середине марта Резцова была госпитализирована с сердечным приступом.

Резцова стала чемпионкой Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете. В 1992 году спортсменка завоевала золото Олимпиады в биатлонном спринте, а спустя два года выиграла золотую медаль в биатлонной эстафете. Она также стала серебряным призером Олимпиады в лыжных гонках и бронзовой медалисткой Игр в биатлоне. Резцова является трехкратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером мировых первенств по лыжным гонкам, в биатлоне спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира 1992 года, а также два раза выиграла общий зачет Кубка мира.