Скончался народный артист СССР Юрий Темирканов

Дирижер, худрук Санкт-Петербургской филармонии ушел из жизни в 84 года.

Дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе филармонии. Об этом пишет РИА Новости.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов», — говорится в сообщении.

Юрий Темирканов с 1988 года был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Темирканов осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.