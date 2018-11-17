Скончался певец Евгений Осин

В субботу в Москве умер певец Евгений Осин.

Как стало известно РЕН ТВ, тело певца Евгения Осина обнаружила его сестра Альбина. Она пришла в московскую квартиру артиста после того, как он перестал выходить на связь.

По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам. Сестра попросила соседей Осина вызвать скорую, но медики уже ничем не могли помочь артисту.

Ему было всего 54 года.

Отмечается, что последние годы у Осина были большие проблемы со здоровьем. Он страдал от алкогольной зависимости, также врачи ставили ему диагноз "гепатит". Весной 2018 года он повредил ногу и руку.

Евгений Осин - советский и российский певец, музыкант и автор песен. Известен такими песнями, как "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо" и "Попутчица".