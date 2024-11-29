Скончался почетный гражданин Петрозаводска

Ушел из жизни бывший заведующий сельскохозяйственным отделом Карельского обкома КПСС.

В паблике Олонецкого района сообщили о смерти Василия Васильевича Петрова, почетного гражданина Петрозаводска.

Василий Петров родился в 1940 году. После службы в армии получил высшее образование в Ленинградском сельскохозяйственном институте. Был председателем Олонецкого райкома профсоюзов работников сельского хозяйства в 1969–1973 годах.

«Был заведующим сельскохозяйственным отделом Карельского обкома КПСС, а в 1990 году перешел на работу в Министерство сельского хозяйства Республики Карелия, откуда и вышел на заслуженный отдых», — написали в паблике, уточнив, что Василий Петров является почетным председателем Петрозаводского городского совета ветеранов войны и труда, а также почетным гражданином Петрозаводска. Это звание было присвоено ему в 2012 году.

«Совет и администрация Олонецкого района приносят искренние соболезнования родным и близким Василия Васильевича», — отметили власти Олонецкого района.