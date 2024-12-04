«Скорбим», — на спецоперации погиб уроженец Карелии

Погиб уроженец севера Карелии Дашковский Артём Владимирович.
О гибели земляка сообщили в официальном паблике Беломорского округа.
В ходе специальной военной операции при выполнении воинского долга погиб Дашковский Артём Владимирович.
Церемония прощания с Артёмом Владимировичем состоится в пятницу, 6 декабря, с 11.00 до 12.00 в траурном зале № 1 на ул. Вольная, 4 в Петрозаводске.
«Искренние соболезнования родным и друзьям. Скорбим», — написали в сети власти Беломорского округа.
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