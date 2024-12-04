«Скорбим», — на спецоперации погиб уроженец Карелии

Погиб уроженец севера Карелии Дашковский Артём Владимирович.

О гибели земляка сообщили в официальном паблике Беломорского округа.

В ходе специальной военной операции при выполнении воинского долга погиб Дашковский Артём Владимирович.



Церемония прощания с Артёмом Владимировичем состоится в пятницу, 6 декабря, с 11.00 до 12.00 в траурном зале № 1 на ул. Вольная, 4 в Петрозаводске.



«Искренние соболезнования родным и друзьям. Скорбим», — написали в сети власти Беломорского округа.