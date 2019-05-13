Скоро в Карелии начнет работу завод по производству алюминиевых радиаторов, пообещал Минэк

Завод по производству алюминиевых радиаторов ООО "Русский радиатор", о запуске которого уже несколько лет говорят власти Карелии, готовится к процедуре лицензирования, необходимого для начала работы.

Об этом сообщило сегодня министерство экономического развития Карелии.

"Предприятие получило заключение о соответствии реконструируемого объекта капитального строительства требованиям проектной документации (ЗОС), что позволит ему в ближайшее время подать документы для прохождения лицензирования и начать выпускать продукцию на внутренний рынок, в том числе и Республики Карелия", - говорится в сообщении министерства.

Подробнее о начале работы завода читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".