Реклама
Прислать новость
Кратковременные дожди, грозы и град идут в Карелию 1
Сегодня 07:15
Еще одну дорогу на подъезде к Петрозаводску сделают четырехполосной 3
Сегодня 11:13
Стали известны подробности смертельного наезда на пешехода в Петрозаводске 3
Сегодня 12:52

Скоропостижно скончалась известная 46-летная журналистка в Карелии Марина Кивирьян

Новости. Общество
16:51, 22 Июня 2021
фото: © страница Вконтакте Марины Кивирьян

Член Союза журналистов, поэтесса умерла в Санкт-Петербурге.

В минувший понедельник, 21 июня, в больнице Санкт-Петербурга скоропостижно скончалась Марина Кивирьян. Ей было всего 46 лет.

Марина Кивирьян родилась в Петрозаводске 8 октября 1974 года. Окончила филологический      факультет ПетрГУ. В студенческие года начала писать стихи. Ее произведения опубликованы в журналах, сборниках и интернете. Поэтесса участвовала вместе с коллегами в встречах с читателями.

Она работала в Петропрессе, была заместителем редактора газеты «Московский комсомолец в Карелии», редактором «Городских страниц», трудилась в интернет-газете «Столица на Онего», сотрудничала со многими изданиями в республике. В последние годы работала в пресс-службах министерств и ведомств.

Ушел большой профессионал, который никогда не боялся работы и очень ответственно относился к любому заданию. Скончалась молодая красивая женщина, жена и мама. У Марины осталась юная дочь.

Для тех, кто хоть раз жизни встречался с этим активным человеком, для журналистского сообщества это большое несчастье.

Коллектив «Столицы на Онего» выражает глубокие соболезнования родным и близким Марины.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
15.06.2021, 18:29
«Это не дискриминация»: учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета
15.06.2021, 06:40
Пока следствие в Петрозаводске ищет виновных в гибели подростков, в том же месте снова купаются (ФОТО, ВИДЕО)

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
Сегодня 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»