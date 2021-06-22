Скоропостижно скончалась известная 46-летная журналистка в Карелии Марина Кивирьян

Член Союза журналистов, поэтесса умерла в Санкт-Петербурге.

В минувший понедельник, 21 июня, в больнице Санкт-Петербурга скоропостижно скончалась Марина Кивирьян. Ей было всего 46 лет.

Марина Кивирьян родилась в Петрозаводске 8 октября 1974 года. Окончила филологический факультет ПетрГУ. В студенческие года начала писать стихи. Ее произведения опубликованы в журналах, сборниках и интернете. Поэтесса участвовала вместе с коллегами в встречах с читателями.

Она работала в Петропрессе, была заместителем редактора газеты «Московский комсомолец в Карелии», редактором «Городских страниц», трудилась в интернет-газете «Столица на Онего», сотрудничала со многими изданиями в республике. В последние годы работала в пресс-службах министерств и ведомств.

Ушел большой профессионал, который никогда не боялся работы и очень ответственно относился к любому заданию. Скончалась молодая красивая женщина, жена и мама. У Марины осталась юная дочь.

Для тех, кто хоть раз жизни встречался с этим активным человеком, для журналистского сообщества это большое несчастье.

Коллектив «Столицы на Онего» выражает глубокие соболезнования родным и близким Марины.