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Скоропостижно скончался преподаватель музыкального колледжа имени К. Э. Раутио в Петрозаводске

Новости. Общество
11:56, 10 Июля 2021
фото: Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио

Ушёл из жизни преподаватель Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио Лазарев Сергей Алексеевич.

Как сообщается в паблике колледжа, 7 июля ушел из жизни преподаватель Лазарев Сергей Алексеевич.

С 2011 года Сергей Алексеевич преподавал в колледже общеобразовательные дисциплины: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, безопасность жизнедеятельности.

Учебное заведение выражает искренние соболезнования родным и близким умершего.

В комментариях отмечают, что смерть Сергея Алексеевича стала неожиданностью.
«Какой ужас! Как же так? Здоровый, весёлый, активный! Не верится...», - пишут комментаторы на странице колледжа в соцсети.

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Комментарии

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кир
2021-07-10 12:08:26
Ковид? Царствие небесное ему, - сказал кот. Задумаешься тут. Как бы так жить, как в последний день? Неизвестно, когда и на кого следующий жребий выпадет? Грустно.
Гость
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