Скоропостижно скончался преподаватель музыкального колледжа имени К. Э. Раутио в Петрозаводске

фото: Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио

Ушёл из жизни преподаватель Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио Лазарев Сергей Алексеевич.

Как сообщается в паблике колледжа, 7 июля ушел из жизни преподаватель Лазарев Сергей Алексеевич.

С 2011 года Сергей Алексеевич преподавал в колледже общеобразовательные дисциплины: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, безопасность жизнедеятельности.

Учебное заведение выражает искренние соболезнования родным и близким умершего.

В комментариях отмечают, что смерть Сергея Алексеевича стала неожиданностью.

«Какой ужас! Как же так? Здоровый, весёлый, активный! Не верится...», - пишут комментаторы на странице колледжа в соцсети.