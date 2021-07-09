Скоропостижно скончался преподаватель музыкального колледжа имени К. Э. Раутио в Петрозаводске

Ушёл из жизни преподаватель Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио Лазарев Сергей Алексеевич.
Как сообщается в паблике колледжа, 7 июля ушел из жизни преподаватель Лазарев Сергей Алексеевич.
С 2011 года Сергей Алексеевич преподавал в колледже общеобразовательные дисциплины: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, безопасность жизнедеятельности.
Учебное заведение выражает искренние соболезнования родным и близким умершего.
В комментариях отмечают, что смерть Сергея Алексеевича стала неожиданностью.
«Какой ужас! Как же так? Здоровый, весёлый, активный! Не верится...», - пишут комментаторы на странице колледжа в соцсети.
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