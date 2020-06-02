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Скоропостижно скончался замминистра финансов Карелии Александр Грищенков

Новости. Политика
10:16, 03 Июня 2020
фото: © Правительство Карелии
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Умер Александр Владимирович Грищенков, 31 мая ему исполнилось 56 лет.

Как стало известно "Столице на Онего" в минувший вторник, 2 июня, на 57-ом году жизни скоропостижно скончался Александр Грищенков.

В 1987 Александр Владимирович окончил Петрозаводский государственный университет по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, экономист".

С 1987-1992 работал старшим ревизором-инспектором, старшим налоговым ревизором-инспектором Министерства финансов КАССР, заместителем начальника отдела, начальником отдела - заместителем начальника Государственной налоговой инспекции Министерства финансов Республики Карелия.

1992 - 1999 - заместитель начальника Государственной налоговой инспекции по Республике Карелия - начальник отдела, г.Петрозаводск, Республика Карелия; начальник Государственной налоговой инспекции по Республике Карелия, руководитель Государственной налоговой инспекции по Республике Карелия.

1999-2002 - руководитель Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Карелия.

2002-2003 - советник Главы Республики Карелия по экономическим вопросам.

2003-2006 - Министр экономического развития Республики Карелия.

С 2006 и по настоящее время был заместителем Министра финансов Республики Карелия.

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Комментарии

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Сеня
2020-06-03 10:18:44
.... а он был "ЗА" повышение пенсионного возраста?
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