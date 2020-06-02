Скоропостижно скончался замминистра финансов Карелии Александр Грищенков

Умер Александр Владимирович Грищенков, 31 мая ему исполнилось 56 лет.
Как стало известно "Столице на Онего" в минувший вторник, 2 июня, на 57-ом году жизни скоропостижно скончался Александр Грищенков.
В 1987 Александр Владимирович окончил Петрозаводский государственный университет по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, экономист".
С 1987-1992 работал старшим ревизором-инспектором, старшим налоговым ревизором-инспектором Министерства финансов КАССР, заместителем начальника отдела, начальником отдела - заместителем начальника Государственной налоговой инспекции Министерства финансов Республики Карелия.
1992 - 1999 - заместитель начальника Государственной налоговой инспекции по Республике Карелия - начальник отдела, г.Петрозаводск, Республика Карелия; начальник Государственной налоговой инспекции по Республике Карелия, руководитель Государственной налоговой инспекции по Республике Карелия.
1999-2002 - руководитель Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Карелия.
2002-2003 - советник Главы Республики Карелия по экономическим вопросам.
2003-2006 - Министр экономического развития Республики Карелия.
С 2006 и по настоящее время был заместителем Министра финансов Республики Карелия.
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