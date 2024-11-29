Скоропостижно умер начальник пожарного караула в Карелии

Печальное известие пришло из Пряжинского района.
Об утрате сообщили в отряде противопожарной службы Пряжинского района.
В воскресенье, 1 декабря, скоропостижно скончался начальник караула ПЧ-48 поселка Пряжа Фёдоров Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич умер на 55 году жизни.
Коллектив отряда противопожарной службы по Пряжинскому району будет помнить его как профессионала, доброго, отзывчивого и прекрасного человека, отметили в сети.
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