Скот в Карелии пытались накормить потенциально опасным зерном

Предприятия Северо-Запада страны отправили в Карелию партии кормового зерна без нужных документов.
Сотрудники Россельхознадзора Карелии с помощью системы ФГИС «Зерно» нашли 46 нарушений в области качества и безопасности продукции.
Предприятия из Воронежской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга поставили предприятиям Карелии кормовое зерно пшеницы, овса, ячменя и кукурузы без необходимых документов.
Другая система, «Меркурий», помогла найти партии кормового зерна пшеницы и ячменя без оформления нужных документов. Зерно также шло в нашу республику.
Товаропроизводителям объявили 46 предостережений.
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