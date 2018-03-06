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Новости. Общество
12:43, 06 Марта 2018

Скрывающийся в Финляндии Василий Попов сфотографировался с известным комментатором

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Бизнесмен Василий Попов, который в России подвергся уголовному преследованию и после этого уехал в Финляндию, сфотографировался с комментатором Дмитрием Губерниевым.

"Встретились тут", - прокомментировал он фото в Facebook.

В городе Контиолахти, который находится недалеко от приграничного Йоэнсуу, в ближайшие дни начнется этап кубка мира по биатлону.

Напомним, политик и бизнесмен Василий Попов переехал в Финляндию в марте 2015 году. Он заочно арестован городским судом Петрозаводска по обвинению в мошенничестве по делу "Петропита". Попов отрицает все обвинения и считает, что является жертвой политических гонений.

В феврале 2017 года Попов получил политубежище в Финляндии. Миграционная служба пришла к выводу, что у Попова имеются основания опасаться "преследований на своей родине". Убежище ему предоставили на 4 года.

В апреле Попова задержали в Испании, где он отдыхал на Канарских островах и поместили под стражу, а позже отпустили на свободу.

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Комментарии

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poRKa
2018-03-06 15:57:46
Губерниев впрочем тоже плохо выглядит. Пивососатти...
кир
2018-03-06 15:49:34

poRKa, вы не доросли до иной жизни. А чтобы ускорить процесс нужна порка, которая всегда благотворно влияла.
poRKa
2018-03-06 15:55:25
кир, вы думаете удачно каламбуритти?!) Плакать здесь надо... Вы не дожили, вы не живете, вы не будете жить иной жизнью , пока дядя жил, дядя жив, дядя будет жить....
Mike
2018-03-06 15:43:22
Вася, ты давно в Карелии никому не интересен. Хоть с папуасами и макаками фотографируйся
poRKa
2018-03-06 15:36:11
Не много не в тему, но в тему.......

Не могу разделить радости урапатриотов по поводу реинкарнации Хрущева, стучащего ботинком по трибуне и обещающего показать миру кузькину мать. И никакого страха - от обещания Пу. превратить планету в ядерную труху - нет. Есть только сожаление и искренняя жалость к простым русским людям, которым, судя по всему, уже не удастся прожить тихую, спокойную, счастливую жизнь европейского человека. С маленькими радостями в виде путешествий, уютных кафе, дружелюбной городской среды, перспективной молодости и беззаботной старости. Больше на это нет даже надежды. Последние 50 лет были великим временем в истории человечества, и очень грустно, что наши люди так этого и не прочувствовали. Власть в открытую заявила, что больше нет смысла улучшать жизнь в условном Саратове, потому что у них есть ракета, чтобы превратить всю планету в Саратов. Остаётся только позавидовать манекену в скафандре, который, с помощью Илона Маска, съ.......ался от нас подальше и слушает где-то в тишине Дэвида Боуи. Ему повезло, а нам нет.....
однозначно
2018-03-06 13:02:44
Вася рискует лишиться слуха. От этой визгливой двухметровой бабы следует держаться на расстоянии.
Правдоруб
2018-03-06 13:14:28
однозначно,
Он не только визжит,но и пиво сосёт, говорят,всё время опухший....
Правдоруб
2018-03-06 12:51:06
Повезло Попову,живёт в одной из лучших стран мира,где ни нефти,ни газа....зато управленцы с головами!!!
Danja
2018-03-06 13:55:27
Правдоруб, не управленцы с головами, а 20% от мирового рынка - первое место в мире по производству газетной бумаги из карельского кругляка. Как только достроят "северный поток - 2", то чем они сейчас нас шантажируют, Путин введет пошлины на вывоз необработанной древесины в Финляндию и привет финскому экономическому чуду, если захотят выжить придется переносить комбинаты на территорию Карелии.
poRKa
2018-03-06 15:41:00
Danja, не фигассе, не получится их завалитти...И без кругляка у них будет на деревню 1-3-5 тысяч человек и крытый каток, и бассейн, и офигительный спортзал, и дороги и тд итп..А у нас херенесси)))
кир
2018-03-06 13:19:00
Правдоруб, нам остается только с вами соседствовать, безбашенными. :)
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