Скрывающийся в Финляндии Василий Попов сфотографировался с известным комментатором

Бизнесмен Василий Попов, который в России подвергся уголовному преследованию и после этого уехал в Финляндию, сфотографировался с комментатором Дмитрием Губерниевым.

"Встретились тут", - прокомментировал он фото в Facebook.

В городе Контиолахти, который находится недалеко от приграничного Йоэнсуу, в ближайшие дни начнется этап кубка мира по биатлону.

Напомним, политик и бизнесмен Василий Попов переехал в Финляндию в марте 2015 году. Он заочно арестован городским судом Петрозаводска по обвинению в мошенничестве по делу "Петропита". Попов отрицает все обвинения и считает, что является жертвой политических гонений.

В феврале 2017 года Попов получил политубежище в Финляндии. Миграционная служба пришла к выводу, что у Попова имеются основания опасаться "преследований на своей родине". Убежище ему предоставили на 4 года.

В апреле Попова задержали в Испании, где он отдыхал на Канарских островах и поместили под стражу, а позже отпустили на свободу.