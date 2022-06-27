Скульптор из Карелии через интернет продал банку с собственными окурками

Предприниматель и скульптор Сергей Гапанович в рубрике «Кофе со сливками» рассказал, как живет и работает.

Сергей Гапанович — владелец «Crema» и карельский скульптор, создавший знаменитую «Долину зайцев», стал последним героем рубрики «Кофе со сливками» с Натальей Захарчук.

Сергей – как и все творческие люди, неординарный человек.

«Ему все равно, как он выглядит и во что одет. Однажды гости пытались выгнать его из собственного заведения, приняв за бомжа, — он пришел в кофейню в рабочей одежде из мастерской. При этом его работы выставляются в престижных московских галереях и продаются за сотни тысяч рублей. Уверены, что, если кто-то и прославит Карелию в мире современного искусства, это будет именно он — яркий, глубокий и безбашенный Гапанович», - написала Наталья Захарчук.

Одним из вопросов в большом интервью был: за сколько ты продал через интернет ту самую банку с окурками?

— За полторы тысячи рублей!

— И ты знал раньше покупателя?

— Нет!.. Это вообще случайная история. У меня в мастерской стоит банка, куда я хабарики скидываю. И вот как-то смотрю, наполнилась уже. Я решил ее по приколу сфоткать и выложить — типа продаю. Сфотографировал, выложил, через 30 минут нашелся человек из Питера, который ее купил. Один из моих подписчиков. Я не знаю, зачем. Я не понимаю, для чего. Может человек угорал точно так же, как и я. Или у него были лишние полторы тысячи рублей…

— И ты эту банку с окурками физически передал новому владельцу?

— Да, послал в Питер посылкой.

— И была еще какая-то обратная связь после этого?

— Нет.

Читайте в «Кофе со сливками» о «Долине зайцев» и БДСМ-мебели, о проектах – реализованных и будущих, а также о том, как жить в кайф.