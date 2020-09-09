Сквер между вокзалами Петрозаводска благоустроят

В Петрозаводске благоустраивается Паровозный сквер, сообщили в городской мэрии.

Муниципальный контракт с ООО СК "Атриум" на работы по благоустройству Паровозного сквера подписан в начале сентября. Решение привести в порядок эту общественную территорию, связывающую автомобильный и железнодорожный вокзалы, было принято после того, как высвободились средства, которые планировалось направить на массовые мероприятия в связи со 100-летием Республики Карелия.

Проектом предусмотрена расчистка сквера от аварийных деревьев, планировка территории, ремонт пешеходной асфальтовой дорожки и установка освещения. Все эти мероприятия синхронизированы с работами по строительству нового пешеходного моста над путями. На месте проведения работ Глава Петрозаводска обсудила с представителями подрядной организации и компании "РЖД" детали проекта.

Напомним, площадку у памятника Мерецкову в Петрозаводске замостят малиновым кварцитом.