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Сквер между вокзалами Петрозаводска благоустроят

Новости. Общество
17:20, 09 Сентября 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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В Петрозаводске благоустраивается Паровозный сквер, сообщили в городской мэрии.

Муниципальный контракт с ООО СК "Атриум" на работы по благоустройству Паровозного сквера подписан в начале сентября. Решение привести в порядок эту общественную территорию, связывающую автомобильный и железнодорожный вокзалы, было принято после того, как высвободились средства, которые планировалось направить на массовые мероприятия в связи со 100-летием Республики Карелия.

Проектом предусмотрена расчистка сквера от аварийных деревьев, планировка территории, ремонт пешеходной асфальтовой дорожки и установка освещения. Все эти мероприятия синхронизированы с работами по строительству нового пешеходного моста над путями. На месте проведения работ Глава Петрозаводска обсудила с представителями подрядной организации и компании "РЖД" детали проекта.

Напомним, площадку у памятника Мерецкову в Петрозаводске замостят малиновым кварцитом.

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