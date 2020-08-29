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Площадку у памятника Мерецкову в Петрозаводске замостят малиновым кварцитом

Новости. Общество
10:09, 30 Августа 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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ООО "КарелСтройУправление" реконструирует сквер Маршала Мерецкова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На общественной территории отремонтируют тротуары и установят бортовые камни, металлические ограждения, стационарные флагштоки, скамейки и урны. На пешеходных дорожках подрядчик уложит бетонную брусчатку. Мощение площадки у памятника К. А. Мерецкову частично выполнят из малинового кварцита и гранита. Саму скульптурную композицию очистят. Также в сквере устроят газоны, цветник, отремонтируют и покрасят табличку "Набережная Ла-Рошель", оборудуют опоры паркового освещения.

Администрация не примет некачественно выполненные работы. За соблюдением технологий ежедневно следят специалисты комитета ЖКХ и строительный надзор.

Напомним, работы на нескольких участках Онежской набережной завершены.

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