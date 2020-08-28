Как выглядит набережная Петрозаводска за забором и что уже успели отремонтировать (ФОТО)

Работы на нескольких участках Онежской набережной завершены, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник встретилась с представителем подрядной организации ООО "Онего-Строй", благоустраивающей участки Онежской набережной в рамках подготовки к 100-летию Карелии. Об этом сообщили в администрации карельской столицы.

В настоящее время в створе проспекта Ленина строители продолжают укладывать в технике треугольного мощения плитку трех видов из натурального камня. Вместе с тем, завершены работы на нескольких участках.

Площадки вокруг десятка арт-объектов уже вымощены гранитом.

Благоустройство еще некоторых участков вокруг памятных знаков находится в завершающей стадии. Кроме того, отремонтирован отрезок эспланады со стороны Петровского сквера.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, комплексная реконструкция Онежской набережной осуществляется в несколько этапов. В этом году внимание уделено восстановлению декоративного участка верхней части: от эспланады до пешеходного тротуара, а также завершается обновление каменной облицовки Ротонды, замена покрытия входной зоны во Дворец торжественных церемоний. Реконструкция набережной со стороны озера продолжится в последующие годы.

Ранее сообщалось, что в этом году рабочие не успевают отремонтировать участки набережной в заявленный первоначально срок.