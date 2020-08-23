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Рабочие не успевают отремонтировать набережную в Петрозаводске в заявленный срок

Новости. Общество
06:40, 24 Августа 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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В мэрии Петрозаводска сообщили, что подрядчик срывает срок укладки плитки в районе набережной Онего.

Рабочие не успевают вовремя замостить набережную в Петрозаводске плиткой на участке в створе проспекта Ленина. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

"В соответствии с муниципальным контрактом объект необходимо сдать к концу августа, но подрядчик не успевает выполнить все работы в срок, объясняя это большим объемом, сложной укладкой брусчатки", - говорится в сообщении администрации Петрозаводска.

Работы по благоустройству Онежской набережной идут более чем на 30 участках. При этом самым сложным из них в администрации считают площадку в створе проспекта Ленина. "Здесь в технике треугольного мощения укладывают плитку трех видов из натурального камня. Новое покрытие очень прочное, что позволит, как и прежде, проводить на этом месте городские массовые мероприятия с монтажом сцены", - заявляют в мэрии Петрозаводска.

В ходе состоявшегося выездного совещания подрядчику было указано на необходимость исполнения контракта качественно и в срок. За срыв сроков сдачи объекта чиновники пообещали применить штрафные санкции.

Сообщается, что в этом году запланировано восстановление декоративного участка верхней части Онежской набережной от эспланады до пешеходного тротуара, обновление каменной облицовки Ротонды, замена покрытия входной зоны во Дворец торжественных церемоний. Также рабочие частично устранят провалы в теле набережной, благоустроят дорожки и подход к галерее современного искусства, заявили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что площадки вокруг арт-объектов замостят на набережной Петрозаводска.

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