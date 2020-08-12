Площадки вокруг арт-объектов замостят на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Подрядчик приступил к мощению площадок возле экспонатов галереи современного искусства на Онежской набережной, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Продолжается реставрация каменной облицовки ротонды. Подрядчик ремонтирует площадку в створе проспекта Ленина – на ней укладывают плитку из натурального камня. Серьёзное внимание на этом участке уделяют водоотведению. В створе улицы Германа Титова демонтировали подпорную стену – в ближайшее время бетонную конструкцию здесь зальют заново.

В этом году планируется восстановить декоративный участок верхней части Онежской набережной от эспланады до пешеходного тротуара. Также подрядчик отремонтирует каменную облицовку Ротонды, заменит покрытие входной зоны во Дворец торжественных церемоний. Частично устранят провалы в теле набережной, благоустроят дорожки и подход к галерее современного искусства.