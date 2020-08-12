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Площадки вокруг арт-объектов замостят на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
12:04, 13 Августа 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Подрядчик приступил к мощению площадок возле экспонатов галереи современного искусства на Онежской набережной, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Продолжается реставрация каменной облицовки ротонды. Подрядчик ремонтирует площадку в створе проспекта Ленина – на ней укладывают плитку из натурального камня. Серьёзное внимание на этом участке уделяют водоотведению. В створе улицы Германа Титова демонтировали подпорную стену – в ближайшее время бетонную конструкцию здесь зальют заново.

В этом году планируется восстановить декоративный участок верхней части Онежской набережной от эспланады до пешеходного тротуара. Также подрядчик отремонтирует каменную облицовку Ротонды, заменит покрытие входной зоны во Дворец торжественных церемоний. Частично устранят провалы в теле набережной, благоустроят дорожки и подход к галерее современного искусства.

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Комментарии

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Титов
2020-08-13 12:13:53
Возможно скоро мы обратим внимание и на ту часть набережной Онежского озера , которую занимают разные базы , склады , мастерские и прочие отравляющие озеро производственные обьекты ....
zanoza
2020-08-13 12:26:29
Титов, только мы и обратим внимание, мэрские вряд ли, им гаражи и остановки важнее сносить.
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