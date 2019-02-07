Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

В России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения Вероники Скворцовой. По ее словам, речь идет не только о внезапной смерти, но и о так называемой накопительной алкогольной смертности. Это циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь.

Сейчас смертность мужчин трудоспособного возраста – 735 случаев на 100 тысяч человек. Этот показатель втрое выше аналогичного показателя среди женщин (230 случаев на 100 тысяч человек), уточнила Скворцова.

По ее словам, Минздрав ставит перед собой цель снизить показатель смертности у женщин до 180 случаев на 100 тысяч человек, у мужчин – до 560–580 случаев на 100 тысяч человек к 2030 году. При этом средняя продолжительность жизни россиян должна увеличиться к этому времени до 80 лет за счет существенного снижения предотвратимой смертности.