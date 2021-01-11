Следком Карелии начал проверку по факту публикации СМИ о госпитализации двух детей после катания на "ватрушках"

В Карелии по размещенной в СМИ информации о получении травм детьми при катании на тюбингах организована доследственная проверка, сообщили в карельском Следкоме.

По предварительным данным, в январе дети получили травмы при катании на тюбингах на спуске с пешеходной дороги, расположенной в парке Ваккосалми в Сортавале.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи проводят проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, 7 января в парке Ваккосалми в Сортавале при катании на "втарушке" с горки произошло ЧП - двое детей, 4 и 6 лет, получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Прокуратура Карелии начала проверку по факту публикации.

Местные власти засыпали горку противогололедными материалами, чтобы избежать в последствии похожих ЧП.