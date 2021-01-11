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Следком Карелии начал проверку по факту публикации СМИ о госпитализации двух детей после катания на "ватрушках"

Новости. Общество
16:33, 12 Января 2021
фото: © Столица на Онего
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В Карелии по размещенной в СМИ информации о получении травм детьми при катании на тюбингах организована доследственная проверка, сообщили в карельском Следкоме.

По предварительным данным, в январе дети получили травмы при катании на тюбингах на спуске с пешеходной дороги, расположенной в парке Ваккосалми в Сортавале.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи проводят проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, 7 января в парке Ваккосалми в Сортавале при катании на "втарушке" с горки произошло ЧП - двое детей, 4 и 6 лет, получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Прокуратура Карелии начала проверку по факту публикации.

Местные власти засыпали горку противогололедными материалами, чтобы избежать в последствии похожих ЧП.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-01-12 16:55:46
Шах и мат протестанутому мэру и евонным приспешникам. Довыбирались на пеньке
Juniper59
2021-01-12 18:25:15
однозначно, смени методичку.
На пеньке - это вы летом за "путитуцию" "голосовали". Вот она и работает. Но в случае с ватрушками и столбами и она ни при чём.
У меня родственник ещё в далёком сорок седьмом на санках в забор приехал. Но отличие того времени от нынешнего как раз в том и было, что никакой НКВД беседы с забором по факту этой встречи не проводил.
Гость
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