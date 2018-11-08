Следком Карелии начал проверку по ситуации с подростком из Чалны, который живет в гараже

Всех причастных к ситуации с 17-летним подростком из поселка Чална Пряжинского района, который вынужден жить в гараже, коснется проверка следственных органов, сообщили в Следкоме Карелии.

Как сообщили "Столице на Онего" в Следственном комитете Карелии, начата проверка по ситуации с 17-летним подростом, проживающем в гараже в поселке Чална Пряжинского района.

"Проверять будем все, органы опеки в первую очередь", - сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, в Чалне 17-летний подросток живет в гараже, где его приютили местные жители. В такой ситуации он оказался полгода назад, когда его мать, ведущая асоциальный образ жизни, исчезла в неизвестном направлении, оставив сына-подростка на улице без средств к существованию и крыши над головой.

У подростка есть паспорт, в котором не заполнена графа: прописка. Без регистрации подростка не берут на работу, у него нет возможности поступить в учебное заведение, также он не может претендовать на место в общежитии.

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