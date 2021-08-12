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Следком Карелии наймет охрану за 4,4 млн рублей

Новости. Общество
14:32, 13 Августа 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Карельское управление Следственного комитета намерено нанять вооруженную охрану для своего здания в Петрозаводске за 4,4 млн рублей.

Карельский Следком выступает заказчиком электронного аукциона, целью которого является поиск исполнителя для оказания услуг по обеспечению контрольно-пропускного и внутриобъектового режима в главном здании учреждения, располагающемся на улице Куйбышева в Петрозаводске. Максимальная цена контракта составляет 4 млн 470 тыс. рублей. Информация об этом содержится на сайте Госзакупок.

Исполнителю предстоит охранять трехэтажное здание с подвалом, находящееся в Петрозаводске по адресу ул. Куйбышева, 7. Объект оснащен сигнализацией, видеонаблюдением, системой оповещения о пожаре и так далее.

На посту в здании Следкома должны находиться два вооруженных охранника. Согласно данным закупки, охранять объект предстоит с 4 сентября этого года по 31 августа следующего года.

Ранее сообщалось, что старший помощник руководителя Управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета Карелии, полковник юстиции Виталий Коновалов ушел на пенсию.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-08-13 15:23:00
Главное ,ограничить пронос бумажных стаканчиков :)
леха
2021-08-13 15:46:00
Off, колготочник, на сутках в камере по суду бесплатно жрал за счет налогоплательщиков из бумажного стаканчика. Туалетной бумагой тоже пользовался. Надобно с тебя высчитать в денежном эквиваленте
Вася
2021-08-13 15:04:46
В среднем в течение года россияне недоедают десятки килограммов картофеля, молока и молочной продукции, овощей и фруктов. О таких объемах со ссылкой на данные Росстата рассказала доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева, передает РИА Новости.
Вася
2021-08-13 15:01:43
Там погранзоны нету?
Изя
2021-08-13 14:51:15
От кого охраняться то решили , силовики ????))) Сами то по графику охранять не могут . типа элитка ???? :)
Д.Ю
2021-08-13 14:45:48
Росгвардия, не?
Гость
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