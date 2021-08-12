Следком Карелии наймет охрану за 4,4 млн рублей

Карельское управление Следственного комитета намерено нанять вооруженную охрану для своего здания в Петрозаводске за 4,4 млн рублей.

Карельский Следком выступает заказчиком электронного аукциона, целью которого является поиск исполнителя для оказания услуг по обеспечению контрольно-пропускного и внутриобъектового режима в главном здании учреждения, располагающемся на улице Куйбышева в Петрозаводске. Максимальная цена контракта составляет 4 млн 470 тыс. рублей. Информация об этом содержится на сайте Госзакупок.

Исполнителю предстоит охранять трехэтажное здание с подвалом, находящееся в Петрозаводске по адресу ул. Куйбышева, 7. Объект оснащен сигнализацией, видеонаблюдением, системой оповещения о пожаре и так далее.

На посту в здании Следкома должны находиться два вооруженных охранника. Согласно данным закупки, охранять объект предстоит с 4 сентября этого года по 31 августа следующего года.

Ранее сообщалось, что старший помощник руководителя Управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета Карелии, полковник юстиции Виталий Коновалов ушел на пенсию.