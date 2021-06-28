Лауреат премии «Рот на замке» покинул пост руководителя пресс-службы Следкома Карелии

Старший помощник руководителя Управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета Карелии, полковник юстиции Виталий Коновалов ушел на пенсию.

Как стало известно «Столице на Онего», 28 июня руководитель пресс-службы Следкома Карелии Виталий Коновалов отработал в своей должности последний день и вышел на пенсию.

По информации ведомства, на его место назначена подполковник юстиции Инна Борисовна Таратунина, ранее работавшая старшим инспектором отдела кадров Следственного комитета Карелии.

Напомним, в 2019 году Союз журналистов Карелии наградил руководителя пресс-службы Следкома Карелии, полковника Виталия Коновалова специальной премией «Рот на замке». Представители прессы вспомнили Коновалову молчание в дни, когда в Петрозаводске орудовал маньяк-убийца, и множество других дел, где Коновалов попросту не давал комментарии.