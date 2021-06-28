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Лауреат премии «Рот на замке» покинул пост руководителя пресс-службы Следкома Карелии

Новости. Общество
11:38, 29 Июня 2021
фото: © karelia.sledcom.ru

Старший помощник руководителя Управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета Карелии, полковник юстиции Виталий Коновалов ушел на пенсию.

Как стало известно «Столице на Онего», 28 июня руководитель пресс-службы Следкома Карелии Виталий Коновалов отработал в своей должности последний день и вышел на пенсию.

По информации ведомства, на его место назначена подполковник юстиции Инна Борисовна Таратунина, ранее работавшая старшим инспектором отдела кадров Следственного комитета Карелии.

Напомним, в 2019 году Союз журналистов Карелии наградил  руководителя пресс-службы Следкома Карелии, полковника Виталия Коновалова специальной премией «Рот на замке». Представители прессы вспомнили Коновалову молчание в дни, когда в Петрозаводске орудовал маньяк-убийца, и множество других дел, где Коновалов попросту не давал комментарии.

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Комментарии

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Изя
2021-06-29 11:51:22
Много говорил ?)))) :)
Гость
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