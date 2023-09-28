Следком Карелии проверит обстоятельства трагедии с каякером на Ладоге

Трехметровая волна перевернула каяк, один турист погиб.

В региональном Следкоме проводят доследственную проверку в связи с происшествием в акватории Ладожского озера.



По предварительным данным, 1 октября незарегистрированная в МЧС группа из восьми туристов на пяти каяках отправилась по Ладоге с острова Валаам в деревню Ууксу.



Трехметровая волна накрыла некоторые каяки, одно судно перевернулось. Погиб мужчина 1975 года рождения.



Следователи выехали на место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в республиканском Следкоме.



Ранее подробности трагедии рассказали в МЧС.