Следком Карелии проверит обстоятельства трагедии с каякером на Ладоге

Трехметровая волна перевернула каяк, один турист погиб.
В региональном Следкоме проводят доследственную проверку в связи с происшествием в акватории Ладожского озера.
По предварительным данным, 1 октября незарегистрированная в МЧС группа из восьми туристов на пяти каяках отправилась по Ладоге с острова Валаам в деревню Ууксу.
Трехметровая волна накрыла некоторые каяки, одно судно перевернулось. Погиб мужчина 1975 года рождения.
Следователи выехали на место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в республиканском Следкоме.
Ранее подробности трагедии рассказали в МЧС.
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