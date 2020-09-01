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Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими подростками

Новости. Общество
06:40, 02 Сентября 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Учитывая общественный резонанс и факт гибели двух подростков материалы уголовного дела по факту ДТП переданы для дальнейшего расследования в следственный отдел Сегежи, сообщили в Следкоме Карелии.

В следственном отделе Сегежи расследуется уголовное дело, возбужденное по факту ДТП по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии следствия, утром 28 августа рядом с домом №14 по улице Советская в Сегеже произошло столкновение мопеда, которым управлял 17-летний подросток, с автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате аварии погибли водитель мопеда и его 16-летний пассажир.

Учитывая общественный резонанс и факт гибели двух подростков, по инициативе следственного управления надзорным ведомством материалы уголовного дела по факту ДТП переданы для дальнейшего расследования следователям следственного отдела по городу Сегежа.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Как ранее сообщали в ГИБДД Карелии, 28 августа в Сегеже около 10.00 на улице Советской в районе дома №14 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, за рулем которого был 52-летний мужчина, при выполнении поворота допустил столкновение с мотоциклом, двигавшимся в прямом направлении. В результате происшествия смертельные травмы получил 17-летний водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир. Подростки скончались на месте.

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