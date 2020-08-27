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Появилось фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка

Новости. Происшествия
13:49, 28 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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В Сегеже двое подростков на мотоцикле разбились насмерть при столкновении c внедорожником.

Как ранее сообщили в ГИБДД Карелии, сегодня в Сегеже около 10.00 на улице Советской в районе дома №14 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, за рулем которого был 52-летний мужчина, при выполнении поворота допустил столкновение с мотоциклом, двигавшимся в прямом направлении.


© ГИБДД Карелии

В результате происшествия смертельные травмы получил 17-летний водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир. Подростки скончались на месте.

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Комментарии

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новый
2020-08-28 14:09:34
Появилось фото автомобиля реанимации и милиционера.
Юрий Фокин
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Глубокое соболезнования родителям
кир
2020-08-28 13:57:35
Старый пень за рулем. Родителей жалко. Только отомстить.
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