Появилось фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка

В Сегеже двое подростков на мотоцикле разбились насмерть при столкновении c внедорожником.

Как ранее сообщили в ГИБДД Карелии, сегодня в Сегеже около 10.00 на улице Советской в районе дома №14 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, за рулем которого был 52-летний мужчина, при выполнении поворота допустил столкновение с мотоциклом, двигавшимся в прямом направлении.



© ГИБДД Карелии

В результате происшествия смертельные травмы получил 17-летний водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир. Подростки скончались на месте.