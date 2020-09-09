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Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летнего школьника

Новости. Общество
12:01, 10 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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Стали известны подробности трагедии в Кондопоге.

Напомним, в городе бумажников скончался школьник, который отравился неизвестным веществом.

По версии следствия, 8 сентября несовершеннолетний скончался в Кондопоге. Его тело без признаков насильственной смерти обнаружил на улице прохожий и сообщил в правоохранительные органы, рассказали в Следкоме Карелии.

"По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, для определения причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается", - уточнили в ведомстве.

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