Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летнего школьника

Стали известны подробности трагедии в Кондопоге.

Напомним, в городе бумажников скончался школьник, который отравился неизвестным веществом.

По версии следствия, 8 сентября несовершеннолетний скончался в Кондопоге. Его тело без признаков насильственной смерти обнаружил на улице прохожий и сообщил в правоохранительные органы, рассказали в Следкоме Карелии.

"По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, для определения причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается", - уточнили в ведомстве.