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Следком начал проверку по сообщениям СМИ о нарушении прав инвалида

Новости. Общество
12:12, 26 Ноября 2021
фото: © Следственный комитет Карелии

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Следственный комитет Карелии проведет доследственную проверку по ситуации, которая сложилась в Олонце, где инвалид I группы не может получить необходимую и жизненно важную помощь.

Как отмечает Следком, 23 ноября в ряде СМИ была опубликована информация о нарушении прав пожилого мужчины, инвалида I группы.

По предварительным данным, должностными лицами не приняты надлежащие меры к транспортному обеспечению инвалида для доставления в медицинское учреждение и своевременной выдаче ему лекарственных средств, что повлекло существенное нарушение прав пациента.

По данному сообщению следователями Олонецкого межрайонного следственного отдела СК России по Республике Карелия организована доследственная проверка.

По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за оказание медицинской помощи и обеспечение лекарственными средствами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Комментарии

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Гражданин
2021-11-26 13:40:02
Бесит то - что все всё узнают только через СМИ.
Объясните мне тогда - когда Следственный Комитет найдет нарушения что будет ?
Куда смотрел министр здоровья ?
Почему бездействовали чиновники на местах ?
Теперь значит надо угрожать через СМИ своим убийством и все будет ?
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