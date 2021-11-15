Следком начал проверку по сообщениям СМИ о нарушении прав инвалида

Следственный комитет Карелии проведет доследственную проверку по ситуации, которая сложилась в Олонце, где инвалид I группы не может получить необходимую и жизненно важную помощь.

Как отмечает Следком, 23 ноября в ряде СМИ была опубликована информация о нарушении прав пожилого мужчины, инвалида I группы.

По предварительным данным, должностными лицами не приняты надлежащие меры к транспортному обеспечению инвалида для доставления в медицинское учреждение и своевременной выдаче ему лекарственных средств, что повлекло существенное нарушение прав пациента.

По данному сообщению следователями Олонецкого межрайонного следственного отдела СК России по Республике Карелия организована доследственная проверка.

По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за оказание медицинской помощи и обеспечение лекарственными средствами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.