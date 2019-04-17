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Новости. Общество
06:40, 17 Апреля 2019
фото: "Инстаграм" Александра Воронова

Следком не комментирует причины допроса экс-министра Карелии Воронова

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В карельской столице 16 апреля был задержан экс-министр спорта, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов для дачи показаний.

Как сообщили в карельском управлении Следственного комитета, ведомство пока не намеренно комментировать какую-либо информацию, связанную с допросом Александра Воронова.

Напомним, утром во вторник его задержали у себя дома.

В следственном комитете и МВД Карелии задержание чиновника не комментируют.

Пока неизвестно, в рамках какой доследственной проверки или уголовного дела прошло задержание.

Воронов дал показания следствию и покинул здание следственного комитета. Его статус до сих пор неизвестен.

На телефонные звонки он не отвечает.

Воронов возглавлял министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии до 11 марта 2019 года.

С 12 марта он возглавил Государственное училище олимпийского резерва, созданное в Кондопоге.

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Комментарии

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кир
2019-04-17 11:25:50
По фото не вижу в нем преступника. Лицо немного грустное. И всё.
zanoza
2019-04-17 10:49:57
Доставили на "допрос" с задержанием. Так поступают только с несознательными гражданами. Мутная история, однако.
Leopol'd
2019-04-17 09:01:22
А зачем содержат пресс-службу СК и правительства, если от них второй день ни слова?!
xxxxxxx
2019-04-17 08:37:09
Может на кого то повыше копают , через Воронова , сюжет поинтереснее будет .
Lana
2019-04-17 09:01:22
xxxxxxx,

Это предположение или утверждение? Можно уточнить кого имеете ввиду?
xxxxxxx
2019-04-17 09:06:41
Lana, Это предположение . На всякого чинушку большого и маленького есть компромат . вопрос в том , когда и как его реализовывать . Нужна политическая воля . Есть ли она в данном случае , пока не знаю , потом по секрету скажу .
xxxxxxx
2019-04-17 10:04:26
Lana, И это то же . Или наказать за что то -посадить . Как губернатора Ишаева .
Lana
2019-04-17 09:52:01
xxxxxxx,

А что значит политическая воля по-Вашему? Понудить уйти в отставку "без шума и пыли"?
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