Следком не комментирует причины допроса экс-министра Карелии Воронова

В карельской столице 16 апреля был задержан экс-министр спорта, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов для дачи показаний.

Как сообщили в карельском управлении Следственного комитета, ведомство пока не намеренно комментировать какую-либо информацию, связанную с допросом Александра Воронова.

Напомним, утром во вторник его задержали у себя дома.

В следственном комитете и МВД Карелии задержание чиновника не комментируют.

Пока неизвестно, в рамках какой доследственной проверки или уголовного дела прошло задержание.

Воронов дал показания следствию и покинул здание следственного комитета. Его статус до сих пор неизвестен.

На телефонные звонки он не отвечает.

Воронов возглавлял министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии до 11 марта 2019 года.

С 12 марта он возглавил Государственное училище олимпийского резерва, созданное в Кондопоге.