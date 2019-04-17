Следком не комментирует причины допроса экс-министра Карелии Воронова

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В карельской столице 16 апреля был задержан экс-министр спорта, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов для дачи показаний.
Как сообщили в карельском управлении Следственного комитета, ведомство пока не намеренно комментировать какую-либо информацию, связанную с допросом Александра Воронова.
Напомним, утром во вторник его задержали у себя дома.
В следственном комитете и МВД Карелии задержание чиновника не комментируют.
Пока неизвестно, в рамках какой доследственной проверки или уголовного дела прошло задержание.
Воронов дал показания следствию и покинул здание следственного комитета. Его статус до сих пор неизвестен.
На телефонные звонки он не отвечает.
Воронов возглавлял министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии до 11 марта 2019 года.
С 12 марта он возглавил Государственное училище олимпийского резерва, созданное в Кондопоге.
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