Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске

В карельской столице задержан экс-министр спорта, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов.

Как стало известно "Столице на Онего", Воронов был задержан во вторник у себя дома.

Телефон Воронова отключен.

В следственном комитете и МВД Карелии задержание чиновника не комментируют.

Пока неизвестно, в рамках какой доследственной проверки или уголовного дела прошло задержание.

В феврале председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Кондопоге училища олимпийского резерва. Это первое на Северо-Западе образовательное учреждение, на базе которого будет идти подготовка спортивного резерва для сборных команд России.

Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал указ об освобождении с должности министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Александра Воронова с 11 марта.

С 12 марта Воронов возглавил Государственное училище олимпийского резерва.