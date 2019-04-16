Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске

Новости по теме
В карельской столице задержан экс-министр спорта, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов.
Как стало известно "Столице на Онего", Воронов был задержан во вторник у себя дома.
Телефон Воронова отключен.
В следственном комитете и МВД Карелии задержание чиновника не комментируют.
Пока неизвестно, в рамках какой доследственной проверки или уголовного дела прошло задержание.
В феврале председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Кондопоге училища олимпийского резерва. Это первое на Северо-Западе образовательное учреждение, на базе которого будет идти подготовка спортивного резерва для сборных команд России.
Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал указ об освобождении с должности министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Александра Воронова с 11 марта.
С 12 марта Воронов возглавил Государственное училище олимпийского резерва.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии