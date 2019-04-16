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Новости. Общество
16:03, 16 Апреля 2019

Следствие отпустило экс-министра спорта Карелии Воронова, взяв показания

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В Петрозаводске экс-министр спорта, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов вышел из следственного комитета после дачи показаний.

Как рассказал "Столице на Онего" источник, Александра Воронова отпустили из Следкома, взяв показания.

Ранее сообщалось, что утром во вторник его задержали у себя дома.

В следственном комитете и МВД Карелии задержание чиновника не комментируют.

Воронов дал показания следствию и покинул здание следственного комитета. Его статус до сих пор неизвестен.

На телефонные звонки он не отвечает.

Воронов возглавлял министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии до 11 марта 2019 года.

С 12 марта он возглавил Государственное училище олимпийского резерва, созданное в Кондопоге.

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Комментарии

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, "охота на ведьм" по карелфорнийски....
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