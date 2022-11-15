Следком проверит, чьи кости были найдены в центре Петрозаводска

На улице Андропова во время ремонта были обнаружены человеческие останки.

Человеческие кости были обнаружены во время проведения коммунальных работ в центре Петрозаводска, неподалеку от дома № 28 по улице Андропова. Об этом сообщает издание «Фактор ньюз».

Страшную находку сделали утром 16 ноября. Кости находились на глубине примерно около 1,5 метра.

В Следкоме Карелии «Столице на Онего» подтвердили эту информацию. В данный момент проходит доследственная проверка, назначена экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.