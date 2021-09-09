Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна

Погибшая — молодая женщина, проживавшая в этом доме, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее мы сообщали о гибели женщины, упавшей ночью 12 сентября с шестого этажа на улице Судакова в Петрозаводске. Очевидцы видели на земле накрытое простыней тело погибшей.

Как сообщили в Следкоме Карелии, женщине было 27 лет. Предварительно установлено, что погибшая проживала в квартире на шестом этаже в доме по улице Генерала Судакова, где и произошла трагедия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.