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Следком России возбудил дело о геноциде в Карелии во время финской оккупации

Новости. Общество
14:59, 23 Апреля 2020
фото: sa-kuva.fi
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Во время Великой Отечественной войны на территории республики были созданы 14 концентрационных лагерей.

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид). Поводом для этого послужили результаты процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной  войны на территории Республики Карелия.  

Как сообщили в Следкоме, после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией Финляндии было создано не менее 14 концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения, условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в которых носили несовместимый с жизнью характер. За время оккупации Карелии с 1941 по 1944 годы в финских лагерях удерживалось не менее 24 тысяч человек, из которых погибло не менее 8 тысяч мирных граждан, в том числе более 2 тысяч детей. Сейчас в Карелии проживают свыше 2 тысяч бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, которые являются непосредственными свидетелями зверств захватчиков.

 

 

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Комментарии

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новый
2020-04-23 15:50:52
Изя, тебя кровавый режим каждый день геноцидит круглосуточно без выходных. Дубенского тоже. Кого еще ?
Изя
2020-04-23 15:37:41
Настоящее время , с точки зрения геноцида народа , почему то их ( СК) не интересует . :)
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