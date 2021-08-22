Следком возбудил уголовное дело по факту массового отравления работников в районе Карелии суррогатным алкоголем

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту отравления людей в Пудожском районе, сообщили в ведомстве.

Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ - сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц по факту отравления работников в Пудожском районе.

По версии следствия, 22 августа 2021 года работники предприятия в Пудожском районе употребили, предположительно, суррогатный алкоголь, в результате чего двое мужчин скончались, шестеро находятся в лечебных учреждениях с признаками острого отравления, где им оказывается медицинская помощь.



В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.