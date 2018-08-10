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Новости. Происшествия
13:07, 10 Августа 2018

Следователи начали опрос туристов, посещавших Успенскую церковь перед пожаром

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о следственных действиях после пожара в Успенской церкви в Кондопоге.

"Я думаю не стоит сейчас, когда работают следователи, делать какие-то выводы. Очевидными фактами являются те обстоятельства, что внутренних источников воспламенения в церкви не было, а сам пожар возник через короткое время (минуты) после посещения церкви группой туристов. Группу с экскурсоводом сопровождал сторож, который после экскурсии закрыл церковь. Предварительные экспертные выводы о причинах и месте возгорания пока в интересах следствия сообщать не буду. Сейчас с туристами работают следователи", - написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Как ранее сообщалось, здание церкви полностью уничтожено огнем. Сотрудники МВД Карелии начали проверку по факту пожара.

Сообщение о пожаре поступило в 09.33.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома. Она стала самой высокой деревянной церковью в Карелии и стала своего рода лебединой песней деревянного строительства, больше ничего подобного уже не строилось.

Внутреннее убранство так же представляет большой интерес и сохранились в том виде, в котором существовало много лет назад.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-10 13:24:18
Новый бренд. Проведите отпуск в Карелии в кабинете у следователя. Китайцы толпами повалят.
однозначно
2018-08-10 13:14:09
Щас списки атеистов начнут составлять и проверять на предмет лояльности к РПЦ.
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