Следователи проводят проверку по факту гибели человека в результате пожара в Сортавале

Возгорание деревянного дома произошло 3 января.

Как сообщили в Следкоме Карелии, 3 января 2024 года в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела человека в ходе тушения пожара на ул. Бондарева в Сортавале. Незамедлительно на место происшествия выехал следователь Сортавальского межрайонного следственного отдела.

По предварительным данным в жилом доме по улице Бондарева в городе Сортавала произошел пожар. После тушения огня обнаружили тело человека со следами термического воздействия. По данному факту следователи СК проведят доследственную проверку.

В источнике отметили, что в настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности пострадавшего. Назначено проведение судебных экспертиз. Точная причина пожара будет установлена после проведения пожарно-технической судебной экспертизы.