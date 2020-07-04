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Следователи установили количество человек в машине Ефремова в момент смертельного ДТП

Новости. Общество
21:40, 04 Июля 2020
фото: © Роман Канащук/ТАСС
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Следствие установило, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом в машине находился один.

"Установлено, что машиной управлял Ефремов, пассажиров не было. Это подтверждается в том числе камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей", – сказал ТАСС источник, близкий к следствию.

Ефремов не отрицал, что сел за руль нетрезвым и момент аварии он особо не помнит.

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев намекнул, что актер мог быть в автомобиле не один. 

Напомним, восьмого июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце и столкнулся с машиной, водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от травм в больнице.
 
Московская прокуратура заявила, что в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом и ожидает решения суда. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-04 22:18:52
Пофиг тема. Уже неинтересно.
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