Следственный изолятор в Карелии ограничил доступ к арестантам и остановил поток посылок

В следственном изоляторе № 2 приостановлен до особого распоряжения прием посылок и передач, вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия.

Сообщается, что в соответствии с санитарно-эпидемическими требованиями установлены ограничения на допуск посетителей в СИЗО. Об этом информирует УФСИН по Карелии.

"Исключения составляют краткосрочные свидания с адвокатами и иными лицами, осуществляющими юридическую помощь, а также с работниками органов следствия и дознания. Встречи проводятся в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется разграничительное стекло, с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания", - говорится в заявлении УФСИН.

Сообщается также, что сотрудники изолятора будут трудиться в новом режиме. Они переведены на двухнедельный график работы. В течение 14 дней работники, заступившие в дежурные смены, будут оставаться на службе. Все они обеспечены предусмотренными средствами индивидуальной защиты. Для них организовано трехразовое питание, места для отдыха и сна, сообщают в УФСИН.

Ранее сообщалось, что более трети осужденных в Карелии вышли на свободу раньше срока.