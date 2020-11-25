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Следствие по делу обвиняемого в получении взяток экс-министра транспорта Карелии Кайдалова завершено

Новости. Общество
10:48, 26 Ноября 2020
фото: © Алексей Кайдалов / ВК
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И сейчас Кайдалов вместе с адвокатом знакомится с материалами уголовного дела.

Бывший министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов знакомится с материалами своего уголовного дела. Об этом "Столице на Онего" сообщил его адвокат Андрей Закатов. По информации защитника, Кайдалов вину не признает.

Напомним, что Алексей Кайдалов и также бывший заместитель генерального директора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек были задержаны 6 февраля этого года. И спустя два дня арестованы. Оба они обвиняются по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (по версии карельского Следкома, в сумме не менее 800-сот тысяч рублей). Взятку им дал руководитель строительной компании из Санкт-Петербурга, с которой аэропорт "Петрозаводск" заключил 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия.

А недавно следствие предъявило Кайдалову и Волчеку обвинение в получении еще одной взятки в миллион рублей. Эти деньги Волчеку в конце 2019 года дал один из питерских подрядчиков, участвовавших в реконструкции аэропорта. На явке с повинной этот подрядчик сообщил, что из запланированных к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему только миллион. Эти деньги Кайдалов и Волчек поделили пополам.

Расследование двух уголовных дел завершено и Кайдалов вместе с адвокатом Андреем Закатовым знакомится с материалами дела. После этого оно будет направлено прокурору Карелии Карену Габриеляну для утверждения обвинительного заключения, с последующей передачей в суд.

А Игорь Волчек и его защитник Олег Нескоромный уже ознакомились с уголовным делом, которое готовится к направлению в надзорное ведомство республики.

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