Следующие длинные выходные россиян ждут через месяц

Выходные пройдут с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России.

Начавшаяся рабочая неделя после майских праздников будет состоять только из трех дней, с 11 по 13 мая. Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне с 11 по 13 число в связи с празднованием Дня России 12 июня, пишет ТАСС.

День России — 12 июня — выпадает на воскресенье. Поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно. А следующая за ними рабочая неделя будет четырехдневной.

Последние длинные выходные перед новогодними праздниками будут только 4–6 ноября в связи с Днем народного единства.

Как сообщали в Роструде, нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Кроме того, работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.