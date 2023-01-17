«Слюнками истекать невыносимо»: экс-глава Минэка Карелии Чмиль прокомментировал видео чиновника с пирогами (ВИДЕО)

Бывший руководитель Минэкономразвития Карелии Валентин Чмиль прокомментировав видео, как нынешний глава ведомства Олег Ермолаев ест пироги.

В своем телеграмм-канале руководитель Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев публиковал видео, на котором запечатлел, как ест карельские пироги в музее-ресторане.

«Сегодня пробуем традиционное карельское блюдо - косовик. Косовик бывает двух видов - с пшенной кашей и с творогом. Очень вкусный. Очень вкусный с пшенной кашей, даже не знаю, какой вкуснее. Мне больше понравился с творогом. Отлично просто. Блины в виде такого прекрасного пирога - косовик. Приезжайте в Карелию - пробуйте», - приговаривал Олег Ермолаев, откусывая куски блинного пирога.

Увидев кадры пира карельского чиновника, бывший руководитель Минэка республики Валентин Чмиль не удержался и призвал Олега Ермолаева поберечь читателей и признался, что сам «истекает слюнками».

«Я же за любой кипиш, но слюнками истекать, наблюдая это изобилие и даже в телефоне чувствуя запах, ах, блинчики, это невыносимо», - написал в комментарии к посту Валентин Чмиль, а также отметил, что малый бизнес надо обязательно поддерживать.

«Любой микробизнес - это и есть основа социальной стабильности в Карелии! Конечно, надо лелеять и помогать. Приятнее и перспективнее платить субсидии чем пособия! Молодцы, что обращаете на это внимание!», -похвалил главу Минэка Олега Ермолаева его предшественник Чмиль.