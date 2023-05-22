Сложный путь смартфона, выкупленного владелицей, отследила полиция Петрозаводска

Случайная знакомая воспользовалась скандалом петрозаводчанки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась девушка с сообщением о краже смартфона. Как выяснилось, в этот момент владелица сама успела его выкупить.

Личность 25-летней подозреваемой выяснили правоохранители. Она познакомилась с потерпевшей накануне на улице. На следующий день девушки снова встретились и выпили. Владелица гаджета с кем-то ругалась по телефону, а потом бросила его на землю.

Новая знакомая незаметно подобрала мобильный, а потом продала своему другу, а деньги — тысячу рублей — пропила.

Петрозаводчанка обнаружила пропажу и позвонила по своему номеру. Тогда мужчина предложил вернуть его за деньги — 2 тысячи рублей. Девушка выкупила свой смартфон обратно, а затем обратилась в полицию.